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Прокуратура проверит законность возбуждения дела из-за покупки лекарства ребенку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела по факту ввоза из-за рубежа лекарств с психотропными препаратами, которые жительница Москвы заказала для своего тяжелобольного сына. Об этом заявила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

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Также ведомство выяснит, по каким причинам лекарство невозможно было приобрести в России в законном порядке, передает ТАСС.

Проверка находится на контроле Генпрокуратуры, добавила Короткова.

16 августа уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова, комментируя ситуацию, заявила, что проблема с обеспечением детей лекарствами действительно до сих пор не решена. В аппарате детского омбудсмена уточнили, что сыну женщины, против которой возбуждено дело, 25 лет. Медицинских назначений на препарат она не предъявила, поэтому возбуждено дело по факту ввоза в страну психотропных веществ.

О задержании женщины 15 августа написала на своей странице в Facebook директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Moниaвa. По ее информации, москвичка получила на почте три посылки с препаратом «Фризиум» (в общей сложности 600 таблеток). По словам Мониавы, лекарство выписали врачи, но в России оно не зарегистрировано.

Дело возбуждено по статье 229.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках EAЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»). Женщина пока проходит по нему свидетелем.

Это второй подобный случай в Москве. В середине июля сообщалось о задержании москвички Елены Боголюбовой на почте после получении посылки с тем же препаратом для тяжелобольного ребенка. На инцидент обратили внимание в Кремле. После этого полиция не увидела оснований для возбуждения уголовного дела.

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