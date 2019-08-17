Прокуратура проверит законность возбуждения дела из-за покупки лекарства ребенку

Прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела по факту ввоза из-за рубежа лекарств с психотропными препаратами, которые жительница Москвы заказала для своего тяжелобольного сына. Об этом заявила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

Также ведомство выяснит, по каким причинам лекарство невозможно было приобрести в России в законном порядке, передает ТАСС.

Проверка находится на контроле Генпрокуратуры, добавила Короткова.

16 августа уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова, комментируя ситуацию, заявила, что проблема с обеспечением детей лекарствами действительно до сих пор не решена. В аппарате детского омбудсмена уточнили, что сыну женщины, против которой возбуждено дело, 25 лет. Медицинских назначений на препарат она не предъявила, поэтому возбуждено дело по факту ввоза в страну психотропных веществ.

О задержании женщины 15 августа написала на своей странице в Facebook директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Moниaвa. По ее информации, москвичка получила на почте три посылки с препаратом «Фризиум» (в общей сложности 600 таблеток). По словам Мониавы, лекарство выписали врачи, но в России оно не зарегистрировано.

Дело возбуждено по статье 229.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках EAЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»). Женщина пока проходит по нему свидетелем.

Это второй подобный случай в Москве. В середине июля сообщалось о задержании москвички Елены Боголюбовой на почте после получении посылки с тем же препаратом для тяжелобольного ребенка. На инцидент обратили внимание в Кремле. После этого полиция не увидела оснований для возбуждения уголовного дела.