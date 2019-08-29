В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд. По словам главы ведомства, это лекарство было зарегистрировано в СССР, но с российского рынка ушло как невостребованное.

В ходе пресс-конференции в четверг, 29 августа, Скворцова отметила, что после 1991 года «не было устойчивого спроса на этот препарат».

«Реально для большинства эпилептических синдромов у детей этот препарат не является безальтернативным», — цитирует Скворцову «РИА Новости».

При этом, по словам министра, на данный момент в стране около 3 тыс. детей могут испытывать потребность во «Фризиуме», который не зарегистрирован российским Минздравом. Скворцова пообещала, что министерство сделает «все возможное, чтобы не пострадали дети и их мамы» при попытках достать это лекарство.

15 августа сообщалось о задержании москвички, которая пришла на почту, чтобы получить приобретенный через интернет препарат. По словам женщины, ее сыну необходим «Фризиум», и она нашла единственный способ приобрести это лекарство — заказать за границей. В отношении матери возбудили уголовное дело, однако после вмешательства общественности и правозащитников прокуратура отменила это решение.