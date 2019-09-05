Прямой эфир
Сюжет:

Рослесхоз исключил версию поджогов из причин лесных пожаров в Сибири

0
Фото: ТАСС/Викентий Чекушин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России масштабные лесные пожары не могли начаться из-за поджогов, устроенных с целью скрыть незаконные вырубки. Об этом в четверг, 5 сентября, заявил врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов, выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Маячат в огне: что ждет животных, пострадавших от пожаров в сибирских лесах
И можно ли сегодня оценить масштаб потерь

«Если речь об удаленных территориях, то там ни незаконные, ни законные вырубки проводить невозможно просто потому, что древесину оттуда просто не вывезешь», — приводит слова чиновника «РИА Новости».

Он отметил, что если человек незаконно вырубил лес, и его не поймали, то возвращаться и уничтожать следы — только лишний риск быть обвиненным в организованном поджоге.

smi2

По словам врио главы Рослесхоза, злоумышленники в подобных случаях пускают низовой пожар, а затем получают разрешение на спиливание деревьев, поврежденных огнем, сообщает телеканал «360».

Этим летом масштабные лесные пожары охватили большую площадь зеленого массива России. Горело около трех миллионов гектаров леса. В нескольких регионах был введен режим ЧС.

23 августа в Минприроды России заявили, что все пожары на федеральных особо охраняемых природных территориях (ООПТ) РФ ликвидированы.

В России с начала текущего года было зафиксировано 210 природных пожаров на территории 36 заповедников и 18 национальных парков. Общая площадь возгорания составила 65,2 тыс. га, в том числе лесная — 9,1 тыс. га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Власти проанализируют связь незаконных вырубок с пожарами в Сибири

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019