Рослесхоз исключил версию поджогов из причин лесных пожаров в Сибири

В России масштабные лесные пожары не могли начаться из-за поджогов, устроенных с целью скрыть незаконные вырубки. Об этом в четверг, 5 сентября, заявил врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов, выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Если речь об удаленных территориях, то там ни незаконные, ни законные вырубки проводить невозможно просто потому, что древесину оттуда просто не вывезешь», — приводит слова чиновника «РИА Новости».

Он отметил, что если человек незаконно вырубил лес, и его не поймали, то возвращаться и уничтожать следы — только лишний риск быть обвиненным в организованном поджоге.

По словам врио главы Рослесхоза, злоумышленники в подобных случаях пускают низовой пожар, а затем получают разрешение на спиливание деревьев, поврежденных огнем, сообщает телеканал «360».

Этим летом масштабные лесные пожары охватили большую площадь зеленого массива России. Горело около трех миллионов гектаров леса. В нескольких регионах был введен режим ЧС.

23 августа в Минприроды России заявили, что все пожары на федеральных особо охраняемых природных территориях (ООПТ) РФ ликвидированы.

В России с начала текущего года было зафиксировано 210 природных пожаров на территории 36 заповедников и 18 национальных парков. Общая площадь возгорания составила 65,2 тыс. га, в том числе лесная — 9,1 тыс. га.