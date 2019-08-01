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СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири

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В Следственном комитете Российской Федерации возбудили первое уголовное дело, связанное с лесными пожарами в Красноярском крае. Об этом 1 августа сообщает ведомственная пресс-служба.

В отношении должностных лиц министерства лесного хозяйства региона возбудили уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).

Следователи решают вопрос о выявлении лиц, причастных к преступлению, о назначении и производстве необходимых экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся обыски в министерстве лесного хозяйства, региональном управлении МЧС РФ и Лесопожарном центре.

1 августа также сообщалось, что следователи из Москвы выехали в Сибирь для выяснения причин возгораний в лесах. По мнению замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергея Абанина, причиной масштабного распространения пожаров в Сибири стали недостаточные меры для тушения очагов возгораний.

По последним данным «Авиалесоохраны», природные пожары уже распространились на площади 2,9 млн га. В Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха и Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее 30 июля Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, чтобы огонь не перебросился на населенные пункты. По данным «Авиалесоохраны», сейчас на территории России горит более 170 тыс. га лесов, из них большая часть пожаров — в Иркутской области, где огнем охвачено более 144 тыс. га. При этом около 320 очагов находятся в отдаленных и труднодоступных местностях.

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