Менторский фон: в России могут ввести интернатуру для педагогов

В программе обучения будущих педагогов в России может появиться интернатура. Этот вопрос обсуждается в рамках нацпроекта «Образование», выяснили «Известия». В Минпросвещения идею считают дискуссионной, а в профессиональном сообществе ее поддерживают. Сегодняшняя практика в педвузах не позволяет будущему учителю набраться опыта и освоить необходимые в работе навыки, отмечают эксперты.

Вопрос о введении педагогической интернатуры будет обсуждаться в сентябре на заседании проектного комитета нацпроекта «Образование», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпросвещения. Там отметили, что изначально предложение исходило от Общероссийского профсоюза образования, и чиновники считают его «темой для активной дискуссии». Рассмотреть его поручила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнили в министерстве.

В пресс-службе Минобрнауки оперативно не ответили на запрос «Известий» об отношении к идее.

Опыт ведения интернов уже есть в Уральском и Красноярском педуниверситетах, отметили в Минпросвещения. Практические занятия с наставниками на базе школ у студентов проходят на старших курсах – таким образом, длительность обучения не меняется. Это несколько отличается от медицинской интернатуры (существовавшей в России до 2016 года и замененной на аккредитацию): она предполагала, что молодого специалиста допускают к пациентам только после окончания специалитета и успешной сдачи госэкзаменов.

В УрГПУ интернатура предполагает посещение студентами образовательных учреждений для знакомства с лучшими практиками, лекции и мастер-классы по запросам интернов (например, «Тайм-менеджмент в образовании» или «Медиативные технологии в конфликтных ситуациях в педагогической деятельности») и собственно практику, то есть проведение уроков, рассказала директор центра академического взаимодействия университета Наталья Белоусова. Одно из занятий, которое ведет интерн, снимают на видео, а затем результаты обсуждают на итоговой конференции. Благодаря интернатуре молодые педагоги оказываются лучше подготовлены к практической работе и им проще устроиться в школы, где они стажировались, рассказала она.

В КГПУ им. В.П. Астафьева педагогическая интернатура есть с 2013 года, рассказали в вузе. Здесь студентам предвыпускных и выпускных курсов назначают наставников, под руководством которых они пробуют вести уроки. Затем интерн пишет выпускную работу «по решению актуальной задачи для образовательной организации», где стажировался, сообщили в КГПУ. Более ранний и растянутый во времени «вход в профессию» увеличивает вероятность последующего трудоустройства в сфере образования, уверены в университете.

В обоих вузах сказали, что наличие интернатуры никак не отражается на стоимости обучения студентов.

Педагогическую практику, предусмотренную нынешними стандартами высшего образования и реализуемую в большинстве вузов, нельзя назвать удовлетворительной, считает профессор факультета педагогики и психологии МПГУ Олег Баксанский. Как правило, это несколько недель работы в школе или детском лагере. Такая практика не дает опыта, не формирует необходимых компетенций, а главное — не помогает понять, насколько человек годен для учительской профессии, утверждает эксперт.

— Как врач отвечает за здоровье человека, так учитель отвечает за полноценность внутреннего мира человека. А это не меньшая ответственность. Поэтому в подготовке педагогов интернатура должна иметь такое же значение, как и практика при подготовке врача, — уверен Олег Баксанский.

Одним из способов введения интернатуры может быть поддержка молодого специалиста наставником со стороны вуза или опытным учителем онлайн, например, в течение года, предложила член подкомитета РСПП по цифровой экономике и инновациям Юлия Ракова.

— Самый простой и эффективный способ — обучающая и менторская коммуникация в интерактивном видеоформате. С развитием технологий подготовка и проведение вебинаров стали простым и легким занятием, а стоимость использования цифровых платформ составляет в среднем от 300 до 5 тыс. рублей в месяц, что может позволить себе практически каждый вуз, — отметила эксперт.

Федеральный проект «Учитель будущего» (входит в нацпроект «Образование») предполагает, что к 2024 году 70% педагогов младше 35 лет будут участвовать в различных формах поддержки и сопровождения обучающихся в первые три года работы.