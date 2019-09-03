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«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Герхардом Шрёдером

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Нефтекомпания «Роснефть» считает неприемлемыми и неуважительными комментарии советника президента компании «Транснефть» Игоря Демина по обращению экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера к главе правительства России Дмитрию Медведеву.

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27 августа газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что в письме к премьер-министру РФ Шрёдер заявил о необходимости разрешить независимым инспекторам контролировать качество российской нефти. Кроме того, он выступил с предложением ужесточить нормативы по содержанию хлорорганических соединений в нефти. По мнению экс-канцлера Германии, это поможет восстановить доверие к качеству российской нефти» после инцидента с нефтепроводом «Дружба».

«Роснефть» обратила внимание, что обращение Шрёдера отражает позицию европейских потребителей и «содержит тщательно проработанные, распространённые в мировой практике и поддержанные отраслевыми экспертами предложения, направленные на обеспечение энергобезопасности России, Германии, других стран ЕС», считают в нефтекомпании.

Заявления Демина представляются неприемлемыми и неадекватными, потому что до сих пор ни он, ни «Транснефть» не ответили на вопросы, касающиеся инцидента с загрязненной нефтью: «что стало первопричиной; кто причастен к замене качественной нефти на суррогат; что происходит и будет происходить с 5 млн т суррогата поставленного вместо законтрактованной нефти; существует ли согласованный с поставщиками и потребителями план мероприятий по ликвидации последствий загрязнения нефти и предотвращению аналогичных инцидентов в будущем», добавили в «Роснефти».

«В этой связи считали бы проявлением ответственности и порядочности со стороны руководства «Транснефти» принести Герхарду Шрёдеру извинения в связи с некорректными и неспровоцированными публичными комментариями сотрудника компании в его адрес», — говорится в заявлении «Роснефти», опубликованном 3 сентября на сайте компании.

Ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля.

30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием сырья из России. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода первоначально стали шесть человек, потом их число выросло до 13. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

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