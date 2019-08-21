«Роснефть» увеличила выручку на 11,2% в первом полугодии

Российская нефтегазовая компания «Роснефть» за первые шесть месяцев 2019 года увеличила выручку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,2%, в рублевом выражении она достигла 4 212 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в распоряжение «Известий» в среду, 21 августа.

«Рост выручки обусловлен ростом объемов реализации нефти и нефтепродуктов на 6,5%, а также повышением цен на нефть марки Urals в рублевом выражении на 4,8%», — отмечается в сообщении.

Динамика выручки «Роснефти» в январе-июне в долларовом выражении (+1,1%) оказалась выше, чем у большинства мировых мейджоров: у Chevron произошло снижение показателя на 8,6%, у Shell — на 6,1%, у BP — на 3,4%, у Equinor — на 12%, у Petrobras — на 7,5%, у ExxonMobil на 5,9%.

«EBITDA в январе-июне увеличилась на 11,9% в рублевом выражении по сравнению с показателем за шесть месяцев прошлого года — до 1 063 млрд рублей», — отмечается в сообщении компании.

По данному показателю результаты «Роснефти» превзошли все прогнозы инвестиционных банков. Динамика роста EBITDA «Роснефти» в I полугодии в долларовом выражении (+2,5%) превзошла аналогичный показатель Chevron (–6,6%), ExxonMobil (–17,4%), Shell (1,3%), Equinor (–3,3%) и Petrobras (–2,9%). Маржа EBITDA за первое полугодие выросла в годовом выражении на 0,3 п.п., достигнув 24,9%.

Кроме того, почти в 1,5 раза в квартальном выражении выросла чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании. Она составила 194 млрд рублей. По показателю чистой прибыли результаты «Роснефти» за второй квартал более чем на 14% превзошли консенсус-прогноз инвестиционных банков.

Динамика чистой прибыли Компании в долларах во втором квартале (+57,9%) выше, чем у ExxonMobil (33,2%), Shell (–50%), BP (–37,9%) и Equinor (–13,7%).

Также «Роснефть» последовательно продолжает реализацию стратегии по наращиванию свободного денежного потока — он остается положительным уже на протяжении 29 кварталов подряд. По итогам прошедшего квартала показатель составил 135 млрд рублей. При этом свободный денежный поток за последние 12 месяцев составил $16,8 млрд, доходность СДП «Роснефти» по итогам полугодия оказалась одной из самых высоких в отрасли — 24,1%.

Капитальные затраты в I полугодии составили 436 млрд рублей, снизившись на 3,5% в годовом выражении. Снижение показателя в долларах составило 11,8% — до $6,7 млрд. Также «Роснефть» сохраняет цель по сокращению долговой нагрузки. С начала года компания уменьшила суммарный размер долга и торговых обязательств на 14% или более чем на 800 млрд руб.

«Значение показателя чистый долг / EBITDA на конец квартала составило в рублевом выражении 1,3x», — добавляется в релизе Роснефти.

Кроме того, по итогам шести месяцев «Роснефть» сохранила лидерство среди мировых публичных компаний по удельным затратам на добычу с показателем $3,1 на б.н.э. В I полугодии 2018 года этот показатель составлял $3,2 на б.н.э.

Коэффициент выплаты дивидендов «Роснефти», составляющий 50% от чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), является одним из самых высоких в отрасли. Суммарные дивиденды на акцию компании за 2018 год составили 25,91 рубля за ценную бумагу, что эквивалентно 274,6 млрд рублей выплат акционерам.

Также стало известно, что совет директоров «Роснефти» рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за первое полугодие 2019 года в размере 15,34 рубля на одну акцию. Это позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО за январь-июнь. Общая сумма средств, которая может быть направлена компанией на выплату дивидендов за январь-июнь, составит 162,6 млрд рублей. Эта сумма более чем на 5% выше аналогичных выплат за I полугодие 2018 года и является рекордной по объему для промежуточных дивидендов Компании. При этом на долю государства (через АО «Роснефтегаз») придется 81,3 млрд рублей.

С момента одобрения стратегии «Роснефть-2022», ценные бумаги организации прибавили около 42%. Несмотря на нестабильную геополитическую ситуацию в мире, аналитики высоко оценивают перспективы ценных бумаг «Роснефти». В апреле инвестиционный банк Citi повысил целевую стоимость по акциям компании на 2% — до $9,75 за ГДР. Ожидания по цене акций «Роснефти» повысил также БКС — до $9,5 за бумагу. Значительно увеличила свои оценки и Sova Capital — до $8,46 за акцию с 7,07 ранее.

Также, по мнению аналитиков банка Credit Suisse, позитивными факторами для котировок «Роснефти» являются снижение долговой нагрузки компании и возможные налоговые льготы. Снижение долговой нагрузки в совокупности с сильным бизнес-профилем «Роснефти» было отмечено в июле международным рейтинговым агентством Moody’s. В соответствии с его отчетом кредитный рейтинг нефтяной компании сохранился на инвестиционном уровне Baa3 со стабильным прогнозом. Таким образом, он соответствует суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации.

В августе другое рейтинговое агентство — Fitch — повысило кредитный рейтинг компании «Башнефть» до уровня «ВВВ», прогноз «Стабильный». Агентство также отмечает существенное снижение долга «Роснефти» в 2018 году и ожидает сохранения долговой нагрузки компании на уровне показателей международных мейджеров, таких как BP (кредитный рейтинг — «A») и Eni (кредитный рейтинг — «А-»).

Сейчас «Роснефть» напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня от всех агентств «большой тройки» (Fitch (через ПАО АНК «Башнефть»), Moody’s и S&P).

«На сегодняшний день «Роснефть», пожалуй, самый привлекательный актив для инвестирования на российском топливном рынке. Только за последние три года дивиденды компании выросли более чем в четыре раза, а капитализация — почти вдвое», — заявила партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

Кроме того, «Роснефть» анонсировала целый ряд инициатив, нацеленных на дальнейший рост стоимости ее акций, в том числе сокращение долговой нагрузки. По словам аналитиков «Газпромбанка», в 2019 – 2021 годах ожидается дальнейший рост чистой прибыли «Роснефти», что приведет к росту дивидендов». Так, по итогам текущего года дивидендная доходность акций «Роснефти» может составить порядка 7-8%.

20 августа сообщалось, что «Роснефть» в первом полугодии 2019 года увеличила на 2,1% объем добычи жидких углеводородов — нефти и газового конденсата.