Возбуждено дело после смерти мальчика из-за упавшей плиты в Самаре
В Самаре по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Трагедия произошла 1 сентября.
В воскресенье днем с фасада Дворца культуры в Кировском районе отвалилась облицовочная мраморная плита, которая с высоты 1,5 м упала на 10-летнего мальчика. Он умер от полученных травм.
Как сообщает НИА «Самара», следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также личности виновных.