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Возбуждено дело после смерти мальчика из-за упавшей плиты в Самаре

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В Самаре по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Трагедия произошла 1 сентября.

В воскресенье днем с фасада Дворца культуры в Кировском районе отвалилась облицовочная мраморная плита, которая с высоты 1,5 м упала на 10-летнего мальчика. Он умер от полученных травм.

Как сообщает НИА «Самара», следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также личности виновных.

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