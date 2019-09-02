Возбуждено дело после смерти мальчика из-за упавшей плиты в Самаре

В Самаре по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Трагедия произошла 1 сентября.

В воскресенье днем с фасада Дворца культуры в Кировском районе отвалилась облицовочная мраморная плита, которая с высоты 1,5 м упала на 10-летнего мальчика. Он умер от полученных травм.

Как сообщает НИА «Самара», следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также личности виновных.