В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой

В Кировском районе Самары мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался, сообщает следственное управление СКР по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября, в 14:40 мск. По факту случившегося следователи начали проверку, отмечает «РИА Новости».

Других подробностей инцидента пока не сообщается.

В тот же день в Делегатском парке в центре Москвы 12-летний школьник упал с аттракциона. Мальчик пролетел до земли около 5 м. В состоянии средней степени тяжести школьник был доставлен в одну из московских больниц. Сейчас угрозы его жизни нет.