Ребенок упал с аттракциона в парке в центре Москвы

В Делегатском парке в центре Москвы 12-летний школьник упал с аттракциона, он пролетел до земли около пяти метров. Инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября.

Как отмечает телеканал «Москва 24», на место выехала «скорая». По данным врачей, ребенок находится в сознании и угрозы его жизни нет. В состоянии средней степени тяжести школьник был доставлен в одну из московских больниц. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Еще один инцидент с участием детей произошел накануне в парке «Северное Тушино». По данным mk.ru, на детской площадке рухнули качели с круглым сетчатым сиденьем, подвешенным к раме при помощи цепи. В тот момент на них катались несколько школьников. В результате инцидента девятилетняя девочка ударилась головой о землю, ее увезли в больницу. Сейчас угрозы ее здоровью нет.

25 июля в Омске две женщины и двое детей застряли на колесе обозрения. Аттракцион остановился из-за начавшегося ливня.