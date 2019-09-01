Прямой эфир

Ребенок упал с аттракциона в парке в центре Москвы

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Делегатском парке в центре Москвы 12-летний школьник упал с аттракциона, он пролетел до земли около пяти метров. Инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября.

Как отмечает телеканал «Москва 24», на место выехала «скорая». По данным врачей, ребенок находится в сознании и угрозы его жизни нет. В состоянии средней степени тяжести школьник был доставлен в одну из московских больниц. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Еще один инцидент с участием детей произошел накануне в парке «Северное Тушино». По данным mk.ru, на детской площадке рухнули качели с круглым сетчатым сиденьем, подвешенным к раме при помощи цепи. В тот момент на них катались несколько школьников. В результате инцидента девятилетняя девочка ударилась головой о землю, ее увезли в больницу. Сейчас угрозы ее здоровью нет.

25 июля в Омске две женщины и двое детей застряли на колесе обозрения. Аттракцион остановился из-за начавшегося ливня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Протодиакона Кураева госпитализировали в Москве
Москвичам повысили минимальную пенсию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019