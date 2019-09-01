Протодиакона Кураева госпитализировали в Москве

В Москве госпитализирован религиозный деятель Андрей Кураев. По данным телеканала РЕН ТВ, протодиакон жаловался врачам на приступы боли в пояснице.

Предположительно, он проведет в одной из столичных больниц несколько дней. Сам Кураев уже подтвердил информацию о госпитализации, однако о причинах говорить отказался. Он отметил, что не знает, есть ли у него какие-то заболевания — врачи пока не проводили обследование.

«Госдеп меня не отравлял, полония в моей моче не найдут», — пошутил он в интервью телеканалу «360».

Религиозный деятель отметил, что многим людям сейчас хуже. Он также добавил, что не понимает, почему столько внимания уделяется его самочувствию.