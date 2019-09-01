«Зенит» обыграл «Спартак» в матче чемпионата России

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли на выезде московский «Спартак» в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча прошла в воскресенье, 1 сентября, на столичном стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

На 41-й минуте единственный гол за весь матч забил Юрий Жирков.

В итоге «Зенит» набрал 17 очков и теперь делит лидерство в таблице чемпионата России с «Ростовом» и «Краснодаром». «Спартак» с 14 очками занимает шестую строчку списка.

5 августа стало известно, что «Зенит» может продать бразильского нападающего Малкома в январе из-за того, что его не приняли фанаты. Ранее иностранные СМИ обвинили фанатов «Зенита» в расизме после домашнего матча петербургского клуба против «Краснодара» (1:1) в чемпионате России.

СМИ указали, что во время матча на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер. В нем болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.