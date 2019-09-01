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«Зенит» объявил о переходе футболиста «Порту»

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Фото: fc-zenit.ru
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Петербургский «Зенит» объявил о переходе защитника португальского «Порту» Йордана Осорио.

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25-летний венесуэльский футболист будет выступать за российский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона, затем «Зенит» может выкупить права на Осорио.

«Узнав об интересе, мне сразу захотелось стать частью «Зенита» и помочь победить во всех турнирах, в которых клуб принимает участие», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне защитник выступал на правах аренды за португальскую «Виторию Гимарайнш». Он провел 30 матчей и забил два гола, передает «Газета.ру».

Ранее стало известно, что «Зенит» купил футболиста Алексея Сутормина из «Оренбурга» за 50 тыс. рублей при стоимости €3 млн.

5 августа стало известно, что «Зенит» может продать бразильского нападающего Малкома в январе из-за того, что его не приняли фанаты.

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