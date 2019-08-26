СМИ сообщили о заинтересованности «Зенита» футболистом «Ренна»

Петербургский ФК «Зенит» заинтересовался полузащитником французского «Ренна» Клеманом Гренье. Об этом пишет Foot Mercato.

По данным портала, представитель российского клуба просматривал 28-летнего полузащитника в ходе матча третьего тура чемпионата Франции, где «Ренн» обыграл «Страсбур» со счетом 2:0. Автором одного из голов стал Гренье, уточняет RT.

За «Ренн» Гренье играет с 2018 года после перехода из «Лиона». В минувшем сезоне игрок провел за команду 48 матчей, в которых забил четыре мяча и делал восемь результативных передач. За сборную Франции он провел пять матчей. По оценке экспертов Transfermarkt.de, его трансферная стоимость составляет €7,5 млн, пишет «Спорт-Экспресс».

По итогам семи туров чемпионата России «Зенит» входит в группу лидеров. У команды 14 очков в активе, как и у «Краснодара», «Спартака», «Ростова» и «Локомотива».

21 августа сообщалось, что «Зенит» купил футболиста за 50 тыс. рублей при стоимости €3 млн.