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«Зенит» оштрафовали на один матч за драку фанатов с ОМОНом

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Петербургский «Зенит» условно наказан проведением одного домашнего матча чемпионата России без зрителей после столкновения фанатов команды с сотрудниками ОМОНа.

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В среду, 21 августа, глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц предоставил журналистам записи видеокамер со стадиона, на которых показана стычка, передает «Газета.ру».

По словам Григоряна, конфликт произошел потому, что проход на фанатскую трибуну D стадиона «Зенита» был ограничен, так как участились случаи передачи абонементов другим людям. Для этого были поставлены ограждения.

Он указал, что на видео видно, как болельщики начинают ломать ограждения и только после этого выходят сотрудники ОМОНа, которые до этого ничего не предпринимали.

«Дальше начинаются провокационные выкрики со стороны зрителей, затем один из болельщиков бьет полицейского, которому потом диагностировали черепно-мозговую травму», — цитирует Григоряна ТАСС.

КДК установил, что не все меры безопасности были учтены клубом перед этой встречей. По информации «Зенита», полиция арестовала четырех человек по итогам данного инцидента. На них заведены уголовные дела.

В результате клуб также был оштрафован на 100 тыс. рублей за необеспечение безопасности и на 300 тыс. рублей и один матч без зрителей условно за неправомерные действия болельщиков.

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге в субботу, 3 августа, во время матча «Зенит»–«Краснодар», который завершился со счетом 1:1.

5 августа стало известно, что «Зенит» может продать бразильского нападающего Малкома в январе из-за того, что на том матче его не приняли фанаты.

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