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«Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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«Зенит» может продать бразильского нападающего Малкома в январе из-за того, что его не приняли фанаты. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

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«Возможно, «Зенит» продаст Малкома уже в январе из-за проблем с расизмом, фанаты «Зенита» не приняли Малкома», — сказал собеседник агентства.

В то же время член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев обвинил СМИ в том, что они «идут по волнам политических амбиций».

«Это просто бульварная хроника, которая ничего не значит и не имеет под собой никакой почвы. За этим ничего не стоит абсолютно», — заявил Тарпищев «РИА Новости».

Ранее иностранные СМИ обвинили фанатов «Зенита» в расизме после домашнего матча петербургского клуба против «Краснодара» (1:1) в чемпионате России.

СМИ указали, что во время матча на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер. В нем болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.

Надпись на полотне гласила: «Спасибо руководству за верность традициям». По мнению издания, это намек на неодобрение болельщиками присутствия темнокожих игроков в команде.

Малком дебютировал в этой игре, выйдя на замену на 72-й минуте. После игры в англоязычном Twitter «Зенита» появилось видео, как 22-летний футболист аплодировал фанатам.

«54 078 человек вместе аплодируют нашему новичку Малкому. Посмотрите сами, а не через слова других», — говорится в сообщении команды, которое приводит «Газета.ру».

В свою очередь гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что между бразильским форвардом клуба Малкомом и фанатами не было никакого конфликта.

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