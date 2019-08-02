Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»

Бразильский футболист Малком перешел из «Барселоны» в петербургский «Зенит».

Как сообщает пресс-служба «Зенита» в пятницу, 2 августа, контракт с 22-летним футболистом подписан на пять лет. Сумма трансфера составила €40 млн, еще €5 млн могут быть выплачены «Барселоне» в качестве бонусов, передает «Газета.ру».

Таким образом, «Зенит» повторил рекорд суммы трансфера для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). В 2012 году команда купила бразильца Халка у португальского «Порту» и бельгийца Акселя Витселя у португальской «Бенфики» также за €40 млн.

Малком стал пятым в списке самых дорогих продаж «Барселоны» в истории. Дороже испанцы продавали только Неймара в «Пари-Сен-Жермен» (€222 млн), Луиша Фигу в «Реал» (60), Паулиньо в «Гуанчжоу Эвергранд» (50) и Алексиса Санчеса в «Арсенал» (42,5).

Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» в 2018 году за €41 млн. В минувшем сезоне он сыграл 15 матчей в чемпионате Испании, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

13 июля «Зенит» и «Крылья Советов» достиглидоговоренности о переходе Александра Анюкова в самарскую команду до конца сезона-2019/20.