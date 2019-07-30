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Футболист Луис Адриано ушел из «Спартака»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Нападающий Луис Адриано перешел из московского «Спартака» в бразильский «Палмейрас».

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Как сообщает пресс-служба «Палмейраса», соглашение с 32-летним бразильским форвардом рассчитано на четыре года.

Адриано выступал за «Спартак» с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

В «Спартаке» он сыграл 79 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал 15 голевых передач. За сборную Бразилии Адриано провел четыре матча и забил один мяч.

Ранее стало известно, что шведский нападающий Йордан Ларссон и немецкий форвард Андре Шюррле пройдут медицинское обследование в «Спартаке».

30 июля экс-хавбек сборной России и красно-белых Александр Самедов заявил о завершении игровой карьеры, передает «Федеральное агентство новостей».

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