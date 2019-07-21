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Футболисты «Спартака» упустили победу над «Ростовом» на 90-й минуте

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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«Ростов» сыграл вничью со столичным «Спартаком» в матче второго тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в Ростове и завершилась со счетом 2:2, передает «Газета.ру».

В составе хозяев голы забили Хорен Байрамян (23-я минута) и Александр Зуев (90+1). У гостей отличились Луис Адриано (25, с пенальти) и Георгий Джикия (66).

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Тамбовом» в гостях 27 июля, «Ростов» встретится с «Арсеналом» в Туле.

18 июля футболист «Ростова» Резиуан Мирзов подписал контракт со «Спартаком» на три года.

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