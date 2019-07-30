Футболисты Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке»

Шведский нападающий Йордан Ларссон и немецкий форвард Андре Шюррле пройдут медицинское обследование в московском ФК «Спартак» 30 июля, по результатам которого с футболистами подпишут контракты. О этом пишет «Спорт-Экспресс».

По данным издания, трансфер 22-летнего Ларссона обойдется красно-белым в €4 млн в пользу шведского «Норчепинга», а 28-летнего Шюррле арендуют у дортмундской «Боруссии».

Шюррле провел минувший сезон в аренде у английского ФК «Фулхэма», отметившись шестью голами в 25 матчах. Ларрсон, сын экс-нападающего сборной Швеции и «Барселоны» Хенрика Ларссона, текущем сезоне лидирует в споре бомбардиров шведской лиги — 11 голов в 16 матчах. По словам отца шведского игрока, он разговаривал с сыном о его возможном переходе в столичной «Спартак», пишет RT.

22 июля сообщалось, что катарский клуб заинтересовался футболистом «Спартака» Софьяном Ханни.