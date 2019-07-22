Катарский клуб заинтересовался футболистом «Спартака» Ханни

Катарский ФК «Аль-Гарафа» заинтересовался алжирским полузащитником московского «Спартака» Софьяном Ханни. Об этом 22 июля пишет Sport24.

По данным издания, 28-летний игрок прибыл в Доху для прохождения медицинского обследования и подписания контракта. По предварительным данным, клуб планирует приобрести права на футболиста, а не арендовать его.

По данным «Спорт-Экспресс», стоимость трансфера Ханни оценивается в €7–8 млн. Как пишет «Федеральное агентство новостей», на него также претендовали турецкие клубы, но были заинтересованы лишь в аренде футболиста.

Ханни перешел в московский клуб из бельгийского «Андерлехта» в январе 2018 года, пишет RT. В прошедшем сезоне он провел за «Спартак» 27 матчей, где забил четыре гола. Всего на его счету 38 матчей за красно-белых, в которых он забил шесть голов и сделал восемь передач.

Ранее 22 июля сообщалось, что ФК «Урал» заинтересовался защитником ЦСКА Никитой Черновым.