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Футболисты «Зенита» победили «Сочи» в чемпионате России

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» в матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

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Встреча в Сочи 21 июля завершилась со счетом 2:0. Голы забили Сердар Азмун (30-я минута, пенальти) и Магомед Оздоев (88).

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович остался под впечатлением от стадиона «Фишт», на котором прошел матч.

«Фишт — один из самых красивых стадионов, на котором я играл», — приводит слова 35-летнего игрока «Газета.ру».

В следующем матче 28 июля «Зенит» в гостях встретится с «Оренбургом», а «Сочи» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Днем ранее футболисты столичного «Спартака» упустили победу над «Ростовом» на 90-й минуте (2:2).

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