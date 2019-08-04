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«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что между бразильским форвардом клуба Малкомом и фанатами не было никакого конфликта.

«Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит», — сказал Медведев «РИА Новости» по телефону.

Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.

Надпись на полотне гласила: «Спасибо руководству за верность традициям». По мнению издания, это намек на неодобрение болельщиками присутствия темнокожих игроков в команде.

Аналогичные заметки также были размещены на сайтах FOX Sports, beIN SPORTS, L'Équipe, 90min.com, The Washington Time Post, A Bola, Notícias ao Minuto, Sportbible.com и других.

Ранее на сайте фанатов сине-бело-голубых «Ландскрона» был опубликован манифест, в котором обоснована данная позиция. При этом в день перехода Малкома движение разместило в соцсетях сообщение: «Официально: В «Зените» Дзюба, в «Зените» Филип, его никто не звал, он как-то сам прилип».

Судя по всему, это сообщение было также посвящено Малкому, полное имя которого — Малком Филипе Силва де Оливейра, пишет портал Sport24. Более того, в соцсетях обратили внимание на то, что фотографии Малкома на официальном сайте «Зенита» якобы намеренно высветлены по сравнению с другими.

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Фото: twitter.com/zenit_spb

Ранее сообщалось, что покупка «Зенитом» темнокожего футболиста Саломона Рондона в 2014 году у казанского «Рубина» также вызвала неоднозначную реакцию болельщиков питерского клуба, которые вывесили баннер, содержащий оскорбления в адрес игрока сборной Венесуэлы.

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