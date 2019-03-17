Погребняка рассмешило наличие темнокожего футболиста в сборной России

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о своем негативном отношении к темнокожим футболистам в составе сборной России. В частности, он высказался по поводу своего коллеги из «Краснодара» Ари, который летом прошлого года получил российское гражданство.

«Ари, вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России», — сказал футболист в интервью сайту kp.ru.

Он отметил, что обсуждал эту тему с экс-форвардом «Спартака» и «Локомотива» Романом Павлюченко. Погребняк также вспомнил родившегося в Бразилии игрока сборной России Марио Фернандеса. По его словам, Фернандес — топовый игрок, но на его позицию в стране есть Игорь Смольников.

«Можно было обойтись и без иностранцев», — заключил Погребняк.

Заместитель офицера Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Александр Баранов назвал высказывания спортсмена неоднозначными. Он отметил, что футбольный союз в ближайшее время рассмотрит этот вопрос и примет решение.

Также в РФС отметили, что в данных заявлениях есть «нехороший оттенок».

«Будем принимать меры. Скорее всего, наказанием будет выбран штраф или дисквалификация», — сказали в союзе журналистам kp.ru.

В январе 2018 года футболистов столичного «Спартака» обвинили в расизме после поста на странице команды в Twitter, где темнокожих игроков назвали шоколадками.