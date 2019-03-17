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Погребняка рассмешило наличие темнокожего футболиста в сборной России

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о своем негативном отношении к темнокожим футболистам в составе сборной России. В частности, он высказался по поводу своего коллеги из «Краснодара» Ари, который летом прошлого года получил российское гражданство.

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«Ари, вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России», — сказал футболист в интервью сайту kp.ru.

Он отметил, что обсуждал эту тему с экс-форвардом «Спартака» и «Локомотива» Романом Павлюченко. Погребняк также вспомнил родившегося в Бразилии игрока сборной России Марио Фернандеса. По его словам, Фернандес — топовый игрок, но на его позицию в стране есть Игорь Смольников.

«Можно было обойтись и без иностранцев», — заключил Погребняк.

Заместитель офицера Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Александр Баранов назвал высказывания спортсмена неоднозначными. Он отметил, что футбольный союз в ближайшее время рассмотрит этот вопрос и примет решение.

Также в РФС отметили, что в данных заявлениях есть «нехороший оттенок».

«Будем принимать меры. Скорее всего, наказанием будет выбран штраф или дисквалификация», — сказали в союзе журналистам kp.ru.

В январе 2018 года футболистов столичного «Спартака» обвинили в расизме после поста на странице команды в Twitter, где темнокожих игроков назвали шоколадками.

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