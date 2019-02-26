Из варяг в турки: россияне осваиваются в сильнейших лигах Европы

Россияне, уехавшие в европейские футбольные лиги, неплохо проявляют себя на старте 2019 года. В конце 2018-го у многих наблюдался спад, но сейчас прогресс наших соотечественников за рубежом очевиден. «Монако» Александра Головина и «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого постепенно выходят из кризиса. Результативность Дениса Черышева заставила «Валенсию» задуматься о его выкупе после окончания срока аренды. А Федор Кудряшов в дебютном сезоне за «Истанбул» близок к завоеванию титула чемпиона Турции. Эти успехи могут поспособствовать массовому отъезду российских футболистов в сильнейшие лиги Европы.

Александр Головин («Монако»)

После возвращения на пост главного тренера монегасков Леонарду Жардима Александр Головин, как и весь «Монако», преобразился. По всей видимости, при португальском наставнике россиянин четко понимает, что от него хотят видеть на поле. Кроме того, футболиста перестали мучить травмы. Он стабильно играет в основном составе и помогает княжескому клубу выбраться из ямы, в которую тот был загнан в первой части сезона.

— У Головина не самый простой этап в карьере, — заявил «Известиям» экс-полузащитник сборной Франции Ибраим Ба. — Он оказался в новой стране, новом чемпионате — сложно сходу освоиться. Сейчас ему, по сути, приходится познавать совершенно новый для себя футбол. В России Александр был главной молодой звездой, но он отправился в Лигу 1, где играет очень много талантливых футболистов. Однако я в него верю. Головин — сильный игрок, сделавший правильный шаг для своей дальнейшей карьеры.

«Монако» не проигрывает уже на протяжении пяти матчей, что позволило команде выбраться из зоны вылета. Головин пока не показывает высокой результативности — в его активе два забитых мяча и две голевые передачи в 22 играх. Однако голы — вовсе не основная задача Александра. От него прежде всего ждут креатива в середине поля.

— Головин — классный футболист, — сказал «Известиям» один из самых результативных игроков чемпионата Франции Педру Паулета. — Уверен, у него хорошее будущее. Он обладает отличными игровыми характеристиками. С другой стороны, не знаю, как сложится судьба Головина в «Монако», эта команда переживает сейчас не самые лучшие времена. Монегаски борются за выживание в чемпионате Франции и уже давно покинули еврокубки. Ситуация очень сложная, но думаю, что россиянин может стать именно тем футболистом, который поможет клубу выправить положение.

Леонид Слуцкий («Витесс»)

От серии неудач наконец оправился и «Витесс», который возглавляет Леонид Слуцкий. После возобновления чемпионата Голландии клуб российского специалиста не мог выиграть четыре матча подряд. Одно из поражений привело к вылету из Кубка страны. В последних двух турах «Витесс» частично исправил ситуацию. Команда Слуцкого обыграла «Виллем II» (3:2) и «Эммен» (3:0). Сейчас желто-черные идут на пятом месте во внутреннем первенстве и имеют неплохие шансы на попадание в Лигу Европы по итогам сезона.

— В первую очередь хочется сказать, что Слуцкий — хороший специалист, который всем известен по работе со сборной России, — рассказал «Известиям» бронзовый призер двух чемпионатов Европы в составе сборной Нидерландов, бывший игрок «Витесса» Пьер Ван Хойдонк. — В Голландии все очень любят Слуцкого за то, что он очень открытый человек и располагает к себе. Если говорить о его команде, то пока она весьма нестабильна. У «Витесса» бывают взлеты и падения. У них отличный подбор футболистов, и они способны на большее, чем имеют сейчас.

Денис Черышев («Валенсия»)

Карьера Черышева в «Валенсии» явно пошла в гору. Всем известно, что главная проблема Дениса — частые травмы, которые всегда мешали ему по-настоящему заявить о себе. В нынешнем сезоне недуги не обошли полузащитника стороной — около полутора месяцев в конце прошлого года он потратил на лечение. Однако в последнее время россиянин выглядит уверенно и становится крайне важным футболистом в составе «летучих мышей».

— Черышев — очень сильный футболист, — сказал «Известиям» бывший защитник «Валенсии» Мигел. — У «летучих мышей» есть много вариаций в атаке, но Денис именно тот игрок, который может решать эпизоды и показывать красивый футбол. У него хорошие качества нападающего, он умеет забивать голы. Конечно, его будущее в «Валенсии» зависит от решений тренера, схемы команды и вариаций атаки. Но лично я думаю, что Черышев — отличное усиление для испанского клуба.

В 29 матчах за «Валенсию» Денис забил четыре гола и отдал столько же голевых передач. На фоне таких результатов слухи о том, что «летучие мыши» готовы выкупить Черышева у «Вильярреала», кажутся вполне логичными. Срок арендного соглашения истечет в конце нынешнего сезона.

— Денис обладает весьма сильными качествами, — заявил «Известиям» бывший игрок мадридского «Реала» Хосе Эмилио Амависка. — Он очень быстрый, и у него хорошо поставлен удар. Главная проблема в том, что он часто травмируется. Но думаю, у него хорошие перспективы в «Валенсии». Черышев с клубом в итоге должны достичь совместного триумфа.

Уже скоро Денису Черышеву в составе «Валенсии» предстоит сыграть против «Краснодара» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча состоится уже 7 марта, ответная — ровно через неделю.

Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир»)

В последние дни трансферного окна Кудряшов, которого сватали в «Зенит» и «Краснодар», неожиданно оказался в чемпионате Турции. Защитник сборной России перебрался в стан лидера внутреннего первенства — «Истанбул Башакшехир». В своей дебютной игре Федор забил гол в матче с «Антальяспором», который оказался победным (1:0). А в минувшие выходные он поучаствовал в разгроме «Бурсаспора» (3:0).

— О перспективах Кудряшова пока рано говорить, — рассказал «Известиям» бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной Турции Хамит Алтынтоп. — Конечно, все в Турции удивились тому, что он забил в первом же матче за «Истанбул», с учетом того, что Федор — защитник. Он провел еще очень мало матчей за новую команду. Нужно, чтобы прошло какое-то время, когда Федор сможет полностью закрепиться в составе. Тогда можно будет делать выводы относительно его будущего.

Роман Нойштедтер («Фенербахче»)

Куда хуже дела обстоят у другого российского защитника в чемпионате Турции. «Фенербахче» проводит один из самых провальных сезонов в своей истории — команда идет в нижней части турнирной таблицы внутреннего первенства, а также вылетела из Лиги Европы. В последнее время Роман не всегда попадает в основной состав своего клуба. Его контракт с «канарейками» истекает этим летом. Не исключено, что он не будет продлен.

— Отлично знаю Нойштедтера — мы играли в Германии в одно время, и он выступал за мой бывший клуб «Шальке», — сказал Хамит Алтынтоп. — Считаю, что Роман — футболист высокого уровня. Но в самом «Фенербахче» сейчас не всё в порядке. Это непростой период для клуба и для каждого игрока, включая Романа.

Юрий Лодыгин («Олимпиакос»)

Этой зимой за границу уехал Юрий Лодыгин. «Зенит» отпустил своего голкипера в полугодичную аренду в греческий «Олимпиакос». Юрий долгое время жил в этой стране, и ему не должно понадобиться много времени на адаптацию в новом клубе. Однако пока футболисту не доверяли место в воротах красно-белых. Такой шанс может представиться Лодыгину уже на этой неделе. Не исключено, что он дебютирует в «Олимпиакосе» в рамках ответного матча четвертьфинала Кубка Греции против «Ламии».

— Верю, что переход Лодыгина в «Олимпиакос» поможет ему перезапустить карьеру, — заявил «Известям» легендарный голкипер греческого клуба, чемпион Европы-2004 Антониос Никополидис. — Он перешел в большую команду, и это отличный шанс проявить себя. Не знаю, как может сложиться его дальнейшее будущее в греческом чемпионате и выкупит ли его «Олимпиакос», но у него достаточно времени, чтобы показать свой уровень.

Николай Комличенко («Млада Болеслав»)

Нельзя не упомянуть и о лучшем бомбардире чемпионата Чехии Николае Комличенко. В нынешнем сезоне российский форвард забил уже 20 голов за «Младу Болеслав». Зимой чешский клуб выкупил игрока у «Краснодара».

— Комличенко хороший форвард, который очень полезен своей команде, — пояснил «Известиям» бывший полузащитник сборной Чехии Иржи Ярошик. — Он наколотил уже 20 мячей — такое случается в чемпионате Чехии далеко не каждый сезон. А ведь впереди еще много туров. Честно говоря, меня удивило, что он не перешел в другой клуб уже зимой. Вероятно, потенциальные покупатели хотят посмотреть, может ли Николай Комличенко держать стабильный уровень результативности на протяжении всего сезона.

Сегодня авторитетный портал transfermarkt.de оценивает российского форварда в €1,8 млн. «Млада» же заплатила «Краснодару» за Комличенко около €400 тыс.