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Названа зарплата Головина в «Монако»

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Фото: TAСС/Zuma/Panoramic
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Зарплата российского футболиста Александра Головина в составе команды «Монако» составляет €225 тыс. в месяц. Он седьмой по этому показателю в клубе.

Лидером по зарплате в «Монако» является колумбийский форвард Радамель Фалькао — €750 тыс. в месяц. Второе место занимает испанский хавбек Сеск Фабрегас (€600 тыс.), сообщает «Газета.ру».

В текущем сезоне Головин провел 20 матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи. 29 января футболист отличился в полуфинальной встрече Кубка французской лиги против «Генгама» (2:2, 4:5).

«Монако» официально заявил о переходе полузащитника ЦСКА и сборной России в команду в июле 2018 года. Клуб заключил договор с Головиным до 2023 года. Он выступает под номером 17. По данным СМИ, монегаски заплатили за спортсмена €30 млн.

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