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Кудряшов забил победный гол в первом матче за «Истанбул»

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Фото: официальный сайт ФК «Истанбул Башакшехир»
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Турецкий футбольный клуб «Истанбул» одержал 18 февраля победу со счетом 1:0 над командой «Антальяспор» в 22-м туре чемпионата страны. Единственный гол в игре забил новобранец команды — защитник сборной России Федор Кудряшов, сообщает ТАСС.

Россиянин отличился взятием ворот на 33-й минуте. Благодаря этой победе, «Истанбул» набрал 48 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице. Второе и третье места занимают «Галатасарай» и «Бешикташ» с 42 и 39 очками соответственно.

31-летний Кудряшов перешел в турецкую команду в январе этого года. С 2017 по 2018 годы футболист выступал за казанский «Рубин».

2 февраля клуб «Монако» со счетом 2:1 обыграл «Тулузу» в чемпионате Франции. Взятием ворот в команде победителей отметился российский полузащитник Александр Головин.

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