Чили присоединилась к заявке Аргентины на проведение ЧМ по футболу

Чили совместно с Аргентиной, Уругваем и Парагваем будет претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

«Было принято решение таким образом отметить столетний юбилей первого чемпионата мира, который прошел в 1930 году в Уругвае», — написал президент Чили Себастьян Пиньера в Twitter.

Желание принять чемпионат мира также выразил Египет. Общую заявку на проведение турнира намерены подать Сербия, Болгария, Румыния и Греция. Испания также предложила Марокко и Португалии организовать мундиаль совместно.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что правительство поддержит идею побороться за право проведения первенства вместе с Ирландией.

27 сентября стало известно, что чемпионат Европы по футболу пройдет в 2024 году в Германии. Матчи состоятся в 10 городах: Берлине, Гамбурге, Гельзенкирхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кельне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте и Штутгарте.