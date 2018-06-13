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ЧМ-2026 по футболу пройдет в Мексике, Канаде и США

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде. О решении было объявлено на 68-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА).

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На проведение мундиаля также претендовал Марокко. За его заявку проголосовали 65 делегатов, за совместную заявку североамериканских стран — 134 делегата. Один воздержался при голосовании, сообщает ТАСС.

Таким образом, мировое первенство примут сразу 23 города: Нью-Йорк/Нью-Джерси, Вашингтон, Филадельфия, Балтимор, Бостон, Нэшвилл, Цинциннати, Атланта, Орландо, Хьюстон, Майами, Лос-Анджелес, Даллас, Денвер, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтл (все — США), Мехико, Монтеррей и Гвадалахара (все — Мексика), а также канадские Эдмонтон, Торонто и Монреаль.

Во всех заявленных городах уже есть стадионы и фактически они готовы принять мировое футбольное первенство.

Северная Америка трижды принимала чемпионаты мира. Мексика два раза проводила мундиаль — в 1970 и 1986 годах, США — один раз в 1994 году.

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