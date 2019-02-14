Французское издание признало Яшина лучшим вратарем в истории футбола

Советский вратарь Лев Яшин был признан лучшим голкипером в истории мирового футбола. Рейтинг был опубликован на сайте французского издания France Football.

Яшин является единственным обладателем «Золотого мяча» среди голкиперов. Кроме него в пятерку вратарей вошли также английский спортсмен Гордон Бэнкс, итальянцы Дино Дзофф и Джанлуиджи Буффон, а также немецкий вратарь Мануэль Нойер, пишет «Газета.ру».

23 января стало известно, что компании «Кремлинфильмз», которая занимается созданием киноленты «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», придется выплатить штраф за срыв сроков сдачи фильма в Минкультуры России.

Всю профессиональную карьеру Яшин провел в московском «Динамо» — с 1950 по 1971 год. В составе сборной СССР по футболу провел 74 матча, а также участвовал в победных Олимпийских играх – 1956 и Кубке Европы – 1960, Кубке Европы – 1964, также четырех чемпионатах мира — 1958, 1962, 1966 и 1970 годов. ФИФА признала Яшина лучшим вратарем XX века.