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Вратарь сборной Иордании забил гол сопернику из своей штрафной

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Фото: youtube.com
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Вратарь сборной Иордании 36-летний Амир Шафи забил гол в ворота соперника прямо из своей штрафной. Это произошло во время товарищеского матча с национальной командой Индии 17 ноября.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Шафи поймал мяч и тут же выбил его в сторону чужих ворот. Вратарь соперника находился далеко от них и не смог ничего сделать. Это был первый гол в матче, который завершился со счетом 2:1 в пользу Иордании, пишет «Спорт-Экспресс».

15 ноября сборная России по футболу уступила команде Германии со счетом 0:3 в товарищеском матче в Лейпциге. Следующий матч сборная России проведет 20 ноября против Швеции в рамках Лиги наций УЕФА.

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