Ирландский футбольный вратарь забил гол со свой половины поля

Вратарь футбольного клуба «Гленторан» Эллиотт Моррис впервые в карьере забил гол со своей половины поля. Видео момента опубликовано в Twitter-аккаунте Би-би-си Sport NI.

Отличиться 37-летний голкипер сумел в матче против «Института» в 25-м туре чемпиона Северной Ирландии.

Гол Моррис забил на 10-й минуте встречи, выбив мяч в сторону ворот противника во время штрафного удара.

Таким образом голкипер помог одержать «Гленторану» победу над «Институтом» со счетом 2:0.

В ноябре сообщалось, что вратарь сборной Иордании забил гол в ворота национальной команды Индии прямо из своей штрафной.