Ирландский футбольный вратарь забил гол со свой половины поля
Вратарь футбольного клуба «Гленторан» Эллиотт Моррис впервые в карьере забил гол со своей половины поля. Видео момента опубликовано в Twitter-аккаунте Би-би-си Sport NI.
Отличиться 37-летний голкипер сумел в матче против «Института» в 25-м туре чемпиона Северной Ирландии.
Гол Моррис забил на 10-й минуте встречи, выбив мяч в сторону ворот противника во время штрафного удара.
Таким образом голкипер помог одержать «Гленторану» победу над «Институтом» со счетом 2:0.
⚽ @Glentoran take the lead through... GOALKEEPER ELLIOT MORRIS!!!— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) 12 января 2019 г.
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В ноябре сообщалось, что вратарь сборной Иордании забил гол в ворота национальной команды Индии прямо из своей штрафной.