"Зенит" фокусирует кадры: президентом футбольного клуба вместо Сергея Фурсенко стал Александр Медведев

В «Зените» продолжаются кадровые перестановки. Новым президентом и генеральным директором петербургского клуба стал экс-глава КХЛ Александр Медведев, сменивший Сергея Фурсенко. Ранее свою должность покинул председатель совета директоров сине-бело-голубых, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, возглавивший Российский футбольный союз. Его кандидатура была единогласно поддержана участниками внеочередной конференции РФС, состоявшейся на прошлой неделе.

Двойная рокировка

Уход Александра Дюкова из «Зенита» после избрания президентом РФС изначально казался решенным делом. Незадолго до конференции и сам менеджер подчеркнул, что совмещение двух постов невозможно. Буквально в течение двух часов после окончания голосования официальный сайт петербургского клуба объявил о перестановках в руководстве.

Заместитель Дюкова в «Газпром нефти» Елена Илюхина была назначена и.о. председателя совета директоров «Зенита». На этом кадровая ротация не закончилась — вскоре учредители клуба сообщили, что президент — генеральный директор клуба Сергей Фурсенко покинул свою должность в связи с назначением на пост вице-президента АО «Газпромбанк». Его, в свою очередь, сменил экс-президент КХЛ Александр Медведев.

Сам Фурсенко, впрочем, остался в совете директоров клуба. Стоит отметить, что в 2006–2008 годах в качестве руководителя «Зенита» именно он сыграл ключевую роль в создании команды, выигравшей чемпионат России – 2007, а также Кубок УЕФА и Суперкубок Европы 2008 года. В мае 2017-го, когда Фурсенко вернулся на должность президента, сине-бело-голубые провели внушительную трансферную кампанию, но преуспеть в первом сезоне обновленной команде не удалось. Однако уже на следующий год «Зенит» захватил лидерство в чемпионате России и вышел в 1/8 финала Лиги Европы — на этих позициях клуб и находится сегодня.

Генеральный директор ООО «Газпром Экспорт» Александр Медведев известен в первую очередь по работе в российском хоккее. Он стал первым президентом КХЛ (2008–2014 годы) и долгое время возглавлял петербургский СКА. При нем армейцы стали топ-клубом, который борется за победу в Кубке Гагарина. Медведев и сейчас состоит в совете директоров лиги и клуба, а в последние годы является генеральным директором крупного теннисного турнира — St. Petersburg Open.

— Можно только поздравить и самого Александра Ивановича, и «Зенит» с этим назначением, — заявил «Известиям» президент ХК «Витязь» Михаил Головков. — Как человек, не первый год работающий руководителем клуба КХЛ, имею большой опыт взаимодействия с Медведевым, много лет возглавлявшим лигу. Хочу сказать, что его деловые и управленческие качества полностью соответствуют тем задачам, которые ставит перед собой «Зенит». Конечно, футбол и хоккей — разные виды спорта, но Медведев уже сумел перестроиться на теннис. Точнее, не перестроиться — из хоккея ведь он не уходил, но сумел вникнуть в новый для себя вид спорта. Я уверен, что ему удастся углубиться и в футбольную тематику. И тогда для «Зенита», который и так в порядке, наступят еще более успешные времена.

В марте петербургскому клубу предстоит возобновить выступление в чемпионате России и отстоять свое лидерство. Продолжает «Зенит» играть и в Лиге Европы. В минувшую пятницу определился его следующий соперник — испанский «Вильярреал».

Единогласный кандидат

Александр Дюков оказался единственным претендентом на пост президента РФС. Во второй раз в истории организации кандидат набрал 100% голосов — так же было в 2015 году, когда на пост президента союза на безальтернативной основе возвращался Виталий Мутко.

— Александру Валерьевичу пока надо вникнуть в ситуацию, чтобы определить основные направления работы, — заявил «Известиям» гендиректор «Уфы», президент Федерации футбола Башкортостана Шамиль Газизов. — Но мы все будем его поддерживать и помогать ему. Хочу отметить, что единогласная поддержка при голосовании в его пользу говорит о том, что вся футбольная семья консолидировалась вокруг одного человека. Все всё понимают и поддерживают Дюкова. Мы — члены одной команды. Будем работать и вместе преодолевать имеющиеся трудности.

Помимо работы в РФС Дюков продолжит оставаться гендиректором ПАО «Газпром нефть». Эксперты считают, что опыт руководства таким предприятием должен помочь новому главе союза в работе с регионами.

— Для нас очень важно, что человек хорошо знает профессиональный футбол. В то же время Дюков долго работает во главе крупной нефтедобывающей компании, что подразумевает глубокое взаимодействие с регионами — основные вопросы решаются именно там, — добавил Шамиль Газизов. — Поэтому уверен, что многолетнее клубное прошлое нового президента РФС не приведет к ущемлению в чем-то региональных федераций.

Одной из своих главных задач Александр Дюков, который будет занимать пост президента РФС до февраля 2021 года, назвал развитие массового и детско-юношеского футбола, возрождение престижа профессии детского тренера.

— Дюков десятилетие потратил на футбол, очень много сделал во главе «Зенита», — отметил экс-глава регионального оперативного штаба по подготовке Нижегородской области к ЧМ-2018 Дмитрий Сватковский. — Особенно в его предвыборной речи понравился акцент на развитие детско-юношеского футбола, регионов и кадров. Главная задача президента РФС — подготовка тренеров, инфраструктуры, а также ресурсное и методологическое обеспечение футболистов. У нас очень талантливые ребята, но немногие из них доходят до профессионального футбола. Надо решать эту проблему.

Возвращение владельцев

Вместе с президентом был избран и новый исполком РФС, в составе которого произошло несколько весьма любопытных изменений. В него вернулись владельцы «Спартака» и «Краснодара» — Леонид Федун и Сергей Галицкий, соответственно. Покинули исполком мэр Казани Ильсур Метшин, заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев и генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин.

— Курс развития определяет не только исполком, но во многом и президент РФС, поэтому в первую очередь стоит ждать от него сигналов о том, как будет меняться наш футбол, — сказал «Известиям» Алексей Сорокин. — Был ли вариант, что я останусь в исполкоме? Решение всем известно, и я его уважаю. По поводу чемпионата Европы – 2020 мы с Дюковым пока не общались, но, естественно, будем обсуждать вопрос и прислушиваться друг к другу.

Пока неизвестно, как именно изменится руководящий состав РФС и приведет ли Дюков в организацию новых людей. По мнению экспертов, изменения могут коснуться некоторых комитетов и департаментов.

— Если меня переизберут, готов продолжать работать и при новом руководителе, — заявил «Известиям» председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин. — В направлении, за которое отвечает наш комитет, предстоит еще много работы. Мы сумели провести масштабные преобразования перед чемпионатом мира, в результате чего все отмечали практически безукоризненную работу по обеспечению безопасности проведения турнира. Сейчас нужно всё это закрепить на уровне внутренних соревнований. Полагаю, что Дюков как человек, долго возглавлявший «Зенит», контролировал в том числе и вопросы безопасности на домашних матчах команды, и взаимодействие с болельщиками. Думаю, он не обойдет вниманием эти темы и в качестве главы РФС.

Срок пребывания президента Российского футбольного союза на своем посту составляет четыре года. Полномочия главы РФС начинают действовать сразу после окончания голосования: Александр Дюков будет руководить организацией с февраля 2019 по февраль 2023 года.