Продлить евротур: «Зенит» и «Краснодар» проведут решающие матчи в ЛЕ

«Зениту» и «Краснодару» придется приложить немало усилий, чтобы пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх плей-офф обе отечественные команды добились не самых лучших результатов, но сохранили шансы на то, чтобы по сумме двух матчей пройти в следующую стадию соревнования.

«Зенит»–«Фенербахче»

Турецкий клуб проводит один из худших сезонов в своей истории и находится в нижней части турнирной таблицы внутреннего первенства. Казалось, что такого соперника лидер чемпионата России обязан обыгрывать даже в гостях. Однако в Стамбуле сине-бело-голубые уступили «Фенербахче» с минимальным счетом (0:1). При этом питерцы не смогли реализовать пенальти.

— Считаю, что «Зенит» мог выиграть в первом матче, если бы Роберт Мак забил с 11-метровой отметки, — поделился с «Известиями» бывший форвард сборной Турции и казанского «Рубина» Хасан Кабзе. — «Фенербахче» сейчас очень нестабилен: сегодня команда выиграла, а завтра проиграла. В ответном матче шансы равны. «Зенит» более дисциплинированная команда, которой руководит хороший тренер Сергей Семак, поэтому я отдаю небольшое предпочтение питерцам.

В ответном матче «Зениту» необходимо обыгрывать «канареек» с разницей в два мяча, чтобы гарантировать себе выход в 1/8 финала. Но добиться такого результата будет непросто. «Фенербахче» приедет в Санкт-Петербург крайне мотивированным, для этой команды Лига Европы — единственный шанс спасти сезон. Да и игра сине-бело-голубых сегодня выглядит далеко не безупречно.

— Нас ждет непростой матч, к которому нужно хорошо подготовиться, — заявил «Известиям» нападающий «Фенербахче» Андре Айю. — В составе «Зенита» очень много хороших игроков. Могу выделить нападающего Артема Дзюбу, отличного полузащитника Вильмара Барриоса и надежного защитника Ярослава Ракицкого. В целом команда обладает сильным составом. Однако, надеюсь, мы сыграем не хуже, чем в первом матче, и добьемся нашей цели.

Добавляют проблем «Зениту» многочисленные травмы игроков. В ответной встрече не смогут принять участие защитник Эмануэль Маммана, полузащитники Далер Кузяев, Александр Ерохин, Олег Шатов, Клаудио Маркизио и Кристиан Нобоа.

— Без группы травмированных игроков «Зениту», конечно, будет непросто, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Эти футболисты входят в разряд тех, кто определяет игру команды. Однако считаю, что питерцам по силам пройти «Фенербахче» и без них. Турки не показали ничего особенного в первом матче, кроме лучшей физической готовности, ведь их чемпионат в самом разгаре. У «Зенита» было достаточно времени, чтобы переосмыслить свои ошибки и хорошо подготовиться к ответной игре.

«Байер»–«Краснодар»

«Горожане» изначально не считались фаворитами в этой паре. «Аспириновые» очень неплохо выглядят в чемпионате Германии после зимнего перерыва и одержали несколько крупных побед, в том числе, над мюнхенской «Баварией» (3:1). Тем не менее «Краснодару» удалось достойно показать себя в первой встрече — матч закончился нулевой ничей. Но такой результат не дает никакого преимущества в двухматчевом противостоянии перед игрой на выезде.

— Игра «Краснодара» на своем поле неприятно удивила, — заявил «Известиям» Сергей Кирьяков, который долгое время выступал в немецкой бундеслиге. — Обычно «горожане» дома всегда имеют преимущество, контролируют темп матча, а с «Байером» все было наоборот. Кубанский клуб создал несколько хороших моментов, но большую часть матча доминировали немцы. Думаю, ответная игра пройдет по схожему сценарию. «Байер» — хорошая команда среднего европейского уровня, но это не «Бавария» и не «Боруссия», так что шансы есть.

В первом матче не смогли принять участие сразу несколько основополагающих футболистов «Краснодара». С немцами не встретились защитник Кристиан Рамирес, полузащитник Юрий Газинский и форвард Ари. Смогут ли они помочь своей команде в ответной игре, пока не ясно.

— Безусловно, это серьезные потери для «Краснодара», — заявил «Известиям» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Особенно я бы отметил отсутствие Ари. Он был крайне важным элементом в игре «горожан» в первой части сезона. Что касается противостояния с «Байером», то первый матч доказал: против этой команды можно играть. С другой стороны, было ощущение, что немцы играют с запасом и в каких-то эпизодах экономят силы. У себя дома леверкузенцы сыграют уже в полную силу.

«Зенит» и «Краснодар» остаются единственными российскими командами, которые продолжают свою кампанию в еврокубках. Любопытно, что именно эти два клуба также главные претенденты на золото в РПЛ. Питерцы лидируют в турнирной таблице, а «быки» отстают от них лишь на одно очко. Не исключено, что результаты в Лиге Европы могут повлиять и на их очное противостояние во внутреннем первенстве.

— Питерцы и краснодарцы на сегодня являются главными фаворитами РПЛ, и их ждет сложная гонка, — пояснил «Известиям» экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. — Однако командам, которые имеют жесткий стержень игры, еврокубки никогда не мешали. Наоборот, они держат в тонусе. Клуб, который вылетит из Лиги Европы и потом скажет, что теперь со спокойной душой может сосредоточиться на внутреннем чемпионате, — не достоин чемпионства. Хотелось бы, чтобы «Зенит» и «Краснодар» продолжили свои еврокубковые походы и борьбу за золото в России.

В случае выхода в следующую стадию Лиги Европы российские команды узнают своих соперников уже 22 февраля. А матчи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта.