Получить Граната: у команд РПЛ есть четыре дня на усиление

Уже в конце этой недели в российском футболе закроется зимнее трансферное окно. Клубы премьер-лиги продолжают активно работать над тем, чтобы усилить свои составы накануне старта второй части сезона, и должны успеть оформить все сделки до окончания пятницы. Не исключено, что в последние дни периода дозаявок будет совершено несколько любопытных переходов, которые повлияют на итоги чемпионата России.

«Зенит»

Питерцы этой зимой провели весьма агрессивную трансферную кампанию. Продажа полузащитника Леандро Паредеса в ПСЖ принесла клубу около €47 млн (все данные о суммах взяты с портала transfermarkt), что позволило сине-бело-голубым достаточно уверенно чувствовать себя на рынке. «Зенит» приобрел защитника Ярослава Ракицкого («Шахтер»), хавбека Вильмара Барриоса («Бока Хуниорс») и нападающего Сердара Азмуна («Рубин»), в общей сложности потратив более €35 млн. Также питерцы хотят успеть приобрести левого защитника, чтобы закрыть еще одну проблемную позицию. Клуб вел переговоры со «Спортингом» о трансфере латераля Маркоса Акуньи, но договориться с португальцами не удалось. Наиболее реальным кажется вариант с переходом в команду защитника «Ростова» Дмитрия Скопинцева, который стал одним из главных открытий сезона. В пользу 21-летнего футболиста говорит его возраст, российский паспорт и питерское прошлое. Кроме того, он обойдется «Зениту» гораздо дешевле Акуньи.

— Скопинцев — очень талантливый и перспективный футболист, — сказал «Известиям» бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — Однако «Зениту» нужно серьезно обдумать все риски. В последние годы многие игроки донского клуба переходили в стан питерцев, а стабильно заиграть смог только Александр Ерохин. Также очень странно, что команда такого уровня откладывает трансфер до последнего момента.

«Локомотив»

От «железнодорожников» ждать сюрпризов на флажке трансферного окна не стоит. Действующие чемпионы России зимний период дозаявок провели скромно. «Локо» взял в аренду лишь молодого грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию. Всё чаще звучат мнения, что предыдущий руководящий состав во главе с Ильей Геркусом оставил клуб не в самой благоприятной финансовой ситуации. По информации «Известий», этой зимой главный тренер команды Юрий Семин проявлял интерес к нескольким статусным футболистам, но всякий раз получал отказ от руководства клуба даже на аренду игроков. «Железнодорожники» находятся в режиме экономии, но это может и положительно сказаться на их выступлениях.

— У нас уже есть хорошая обойма футболистов, — заявил «Известиям» защитник «Локомотива» Брайан Идову. — Поэтому нам вряд ли необходимо усиление прямо сейчас. В этом тоже есть свой плюс — все уже понимают требования, и не надо никого наигрывать в состав.

ЦСКА

Армейцы вели себя весьма сдержанно на трансферном рынке, но в конце этой недели клуб может провернуть интересную сделку. На днях итальянские СМИ сообщили об интересе красно-синих к полузащитнику «Ромы» Анте Чоричу. Речь идет о полугодичной аренде 21-летнего хорвата. Неизвестно, насколько реален этот переход, но такая сделка вполне ложится в канву нынешней трансферной политики клуба. Прошлым летом ЦСКА взял в годичную аренду у английского «Эвертона» другого хорвата Николу Влашича, и сейчас он является одним из лидеров команды.

— Чорич в юношестве считался очень талантливым футболистом, способным выйти на уровень Луки Модрича, но в «Роме» у него пока не получается, — отметил бывший капитан сборной Хорватии Стипе Плетикоса. — Возможно, вариант с арендой в ЦСКА поможет Анте перезапустить карьеру. Есть отличный пример с Николой Влашичем, который после перехода в армейский клуб стал одним из лучших игроков группового этапа Лиги чемпионов и первой части чемпионата России. Тренер армейцев Виктор Гончаренко умеет работать с молодежью.

«Динамо»

Самым активным игроком рынка на этой неделе может оказаться московское «Динамо». ВТБ вновь стал владельцем команды и обозначил весьма амбициозные задачи. Новые боссы хотят видеть бело-голубых в лидерах РПЛ и надеются, что это поспособствует высокой посещаемости реконструированной арены в Петровском парке. Стали появляться слухи о вероятном переходе в столичный клуб сразу двух защитников «Рубина» — Игоря Калинина и Владимира Граната. Последний выступал за «Динамо» на протяжении десяти лет, и не все болельщики поняли его переход в «Спартак» в 2015 году.

— Конечно, это не самый простой момент, и сложно предсказать, как на возможное возвращение Граната отреагируют болельщики бело-голубых, — отметил в беседе с «Известиями» бывший наставник клуба Сергей Силкин. — Но, во-первых, насколько я знаю, в 2015 году он уходил из «Динамо» не по собственной воле. А во-вторых, для него это возвращение домой. Появление Владимира может стать хорошим усилением для команды, которое даст большую вариативность. Вообще бело-голубым нужны качественные приобретения. Нынешний состав не способен бороться за те задачи, которые объявило новое руководство.

«Спартак»

Все свои сделки красно-белые осуществили еще до начала первого зимнего сбора и ждать от них новостей на этой неделе не стоит. Но не исключено, что клуб проявит трансферную активность летом, перед началом следующего сезона.

— Новый тренерский штаб «Спартака» во главе с Олегом Кононовым решил первое время не напрягать руководство клуба с покупками, — поделился с «Известиям» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Но не потому, что они такие экономные, просто ударят по всем фронтам чуть позже. Думаю, нынешней зимой команда ограничится тем, что есть. Во-первых, игроков хватает, а во-вторых, требования финансового Fair play сейчас не позволяют крупных трат. А уже летом команда закупится как следует. Скорее всего, «Спартак» не станет чемпионом в нынешнем сезоне, и это будет отличной мотивацией, чтобы владелец потратился на усиление.

Первый официальный матч в российском футболе в 2019 году состоится 24 февраля. В рамках 1/4 финала Кубка страны встретятся «Ростов» и «Краснодар». Матчи РПЛ возобновятся в первый день весны.