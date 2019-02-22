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Эксперты оценили единственного кандидата на пост главы РФС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Эксперты оценили единственного кандидата на пост президента Российского футбольного союза (РФС) — председателя совета директоров петербургского клуба «Зенит» Александра Дюкова.

Один на поле: Дюков стал единственным кандидатом на пост главы РФС
Председателя совета директоров «Зенита» поддержали РПЛ и более десяти регионов страны

При этом вице-президент РФС Сергей Анохин отметил большие успехи Дюкова в сфере бизнеса и футбола, а также опытность нового претендента. По его словам, в общественной организации возлагают на него большие надежды.

Положительно оценивает будущего избранника и председатель Федерации футбола Свердловской области Григорий Иванов. По его мнению, представитель «Зенита» хорошо разбирается в проблемах и возможностях отечественного футбола.

В январе стало известно, что Дюков стал единственным кандидатом на выборах президента РФС. Помимо представительства в питерском клубе, он является председателем правления и генеральным директором компании «Газпром нефть». Свою деятельность новый преемник планирует начать с развития детско-юношеского футбола в стране. Решение о составе руководства организации на ближайшие полтора года примут 22 февраля.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Из «Зенита» славы: Александр Дюков готовится возглавить РФС

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