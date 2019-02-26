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«Кононову нужно время — чудес не бывает»

Владелец «Спартака» Леонид Федун — о доверии к главному тренеру красно-белых и своем возвращении в исполком РФС
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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«Кононову нужно время — чудес не бывает»
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2019-02-25 12:39:12
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Российский футбольный союз избрал нового президента, частично был изменен и состав исполкома. Туда вернулся владелец «Спартака» Леонид Федун, который не был задействован в управлении организацией почти пять лет. В интервью «Известиям» Леонид Федун прокомментировал итоги прошедшей внеочередной конференции РФС, оценил перспективы Александра Дюкова на посту президента союза, а также выразил доверие главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову. 

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— Почему вы поддержали кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС?

— Я знаю его как успешного менеджера нефтяной компании, моего коллегу. Дюков добился впечатляющих результатов. Поэтому у меня нет сомнений, что те технологические наработки, которые у него есть, а также опыт в построении организации и ее успешной работы будут применены и в футболе. Я могу это только приветствовать.

— Александр Дюков более десяти лет проработал на руководящих должностях в «Зените». Не будет конфликта интересов теперь, когда он возглавил весь российский футбол?

— Насколько я знаю Александра, для него задача развития российского футбола всегда будет приоритетной.

Александр Дюков
Александр Дюков, во время тренировки ФК «Зенит» в Дубае

Александр Дюков во время тренировки ФК «Зенит» в Дубае

Фото: ТАСС/Вячеслав Евдокимов
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— Когда в апреле 2014 года вас не избрали в исполком РФС, вы сказали, что этот орган не имеет никакого значения и не представляет для вас интереса. Теперь сами захотели вернуться или сделали это по чьей-то просьбе?

— Во-первых, меня попросили. Попросил Сергей Геннадьевич Прядкин (президент РФПЛ, вице-президент РФС. — «Известия»). А во-вторых, есть несколько вещей, которые я хочу реализовать, находясь в исполкоме организации. Неинтересно просто сидеть и «светить» лицом. Я их уже озвучивал, когда формулировал свое видение необходимых реформ в российском футболе. В первую очередь это связано с развитием детского футбола.

— Домашний стадион «Зенита» в 2021 году может принять финал Лиги чемпионов. У вас есть желание увидеть решающий матч еврокубков на площадке «Открытие Арена»?

— Если наш стадион выдвинут кандидатом на проведение финальных еврокубковых матчей, мы к этому готовы. Считаю арену «Спартака» лучшей в Москве. И вы знаете, что ФИФА очень высоко оценила уровень проведения мероприятий на нашем стадионе. Естественно, мы готовы принять любые соревнования.

арена открытие
арена открытие стадион москва

Футбольный стадион «Открытие Арена» в Москве

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— В январе появилась информация о смене структуры учредителей «Спартака» — вместо компании с Британских Виргинских островов 70% акций клуба теперь владеют два собственника, зарегистрированных в России и связанных с Вагитом Алекперовым (президент и совладелец компании «Лукойл») и вами. С чем связаны эти перемены?

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Никакой смены учредителей «Спартака» не было. Просто идет определенная реструктуризация, связанная с законодательством о так называемых КИК (контролируемые иностранные компании. — «Известия»). Под это регулирование мы и провели изменения.

— «Спартак» в начале зимнего подготовительного периода выиграл турнир в Катаре, а затем неудачно проводил контрольные матчи.

— Подготовительный период не считается (улыбается). Уже 3 марта у нас игра с «Краснодаром» — там всё и увидим. В этот день поймем, готов ли «Спартак» бороться за высокие места в нынешнем сезоне. Чемпионат возобновится для нас сразу двумя значимыми матчами: после «Краснодара» 10 марта нам играть с «Динамо». А потом еще предстоят встречи с «Зенитом» и ЦСКА. Так что уже в марте всё будет ясно.

— Какой результат «Спартак» должен показать, чтобы Олег Кононов продолжал работать в клубе?

Кононов в любом случае отработает свой контракт до конца (его договор с красно-белыми рассчитан до лета 2020 года. — «Известия»). Мне нравится, как он взаимодействует с командой, как он строит игру. Но ему нужно время — чудес не бывает.

Олег Кононов
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— У оперативного менеджмента «Спартака» в лице вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова положение такое же? Им нужно показать конкретный результат, чтобы сохранить свои позиции в клубе?

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— А что им нужно показывать? У нас разве есть проблемы с финансами? Или проблемы с посещаемостью и инфраструктурой? Что еще от менеджмента нужно?

— Но ведь Измайлова и Родионова критиковали за увольнение Массимо Карреры и трансферную политику…

— Убежден, что это были проплаченные акции против менеджмента. И мы знаем, кто всё это проплатил. Дальше что? Я по крайней мере не вижу повода для претензий к нашим руководителям. Для меня есть один критерий: насколько выполняются те требования, которые стоят перед «Спартаком». Это связано с имеющимися финансовыми возможностями, тем, насколько эффективно тратятся деньги, насколько эффективно управление командой и как выполняются планы главного тренера по селекции. Пока все эти вещи исполняются, никаких перемен не будет. Как только это прекратится, естественно, в клубе появятся новые руководители.

— Вы довольны итогами селекционной работы «Спартака» в зимнее трансферное окно?

— Итоги трансферной кампании будут подведены в середине мая, когда закончится сезон.

Справка «Известий»

Леонид Федун в 2003 году приобрел контрольный пакет акций российского футбольного клуба  «Спартак», который в тот момент находился практически в предбанкротном состоянии.

 

С момента прихода функционера в клуб «Спартак» стал чемпионом России лишь один раз (в 2017 году), он также выигрывал Суперкубок России. Помимо этого, красно-белые пять раз завоевывали серебряные медали чемпионата страны, трижды пробивались в групповой раунд Лиги чемпионов. К достижениям Федуна можно отнести появление у столичного клуба собственного стадиона, который действует с сентября 2014 года. Арена вмещает 45 тыс. зрителей, ее активно задействовали во время Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

 
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