Команду «Спартак» обвинили в расизме из-за видео в соцсети

Футболистов столичного «Спартака» обвинили в расизме после поста на странице команды в Twitter.

«Смотрите, как шоколадки тают на солнце», — сказал защитник клуба Георгий Джикия, снимая на видео разминающихся темнокожих игроков.

На кадрах футболисты улыбались в камеру и не имели ничего против такого обращения. Позже видео пропало из Twitter, но его успели сохранить журналисты телеканала «Звезда».

Одним из темнокожих футболистов оказался полузащитник «Спартака» Фернандо, который уже прокомментировал данные обвинения.

«В «Спартаке» нет расизма, у нас дружная семья», — сказал Фернандо в видеообращении, опубликованном в Twitter.

В ноябре 2017 года сообщалось, что сборная России по футболу стала худшей в рейтинге команд, которые примут участие в ЧМ-2018.