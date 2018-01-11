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Хоккеисты «Сочи» обыграли «Спартак» со счетом 3:2

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Хоккейная команда «Сочи» в гостях обыграла московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сочинского клуба.

Как пишет «Спорт-Экспресс», во время поединка в составе команды победителей отличился Евгений Лапенков, забросивший шайбу в ворота противника за 7 секунд до завершения овертайма. Кроме того, из игроков «Сочи» голы забили Сергей Шмелев (26-я минута) и Иван Ларичев (54).

Два очка в счет московского клуба принесли броски Артёма Воронина (9) и Лукаша Радила (41).

Эта победа стала пятой подряд для сочинского клуба, команда с 80 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», набрав 75 очков, занял седьмое место.

Во вторник, 9 января, «Спартак» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:2 в матче КХЛ.

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