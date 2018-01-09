Хоккеисты «Спартака» обыграли «Нефтехимика» со счетом 3:2

Московский хоккейный клуб «Спартак» у себя дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Из команды победителей дубль в ворота противника оформил Райан Стоа, пишет «Спорт-Экспресс». Еще одну шайбу забросил Вячеслав Лещенко. В составе «Нефтехимика» голами отметились Жига Еглич и Камиль Фазылзянов.

8 января хоккеисты московского ЦСКА обыграли братиславский «Слован» со счетом 3:0.