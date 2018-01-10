ЦСКА со счетом 4:3 обыграл хоккеистов «Автомобилиста»

Хоккеисты московского ЦСКА обыграли екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Матч прошел в Ледовом дворце ЦСКА. В составе победителей шайбы в ворота противника забросили Михаил Григоренко (18-я минута), Сергей Шумаков (40), Валерий Ничушкин (44) и Иван Телегин (55). Среди екатеринбуржцев отличились Егор Миловзоров (12) и Анатолий Голышев (19, 58).

Это уже седьмая победа московского клуба подряд. Сейчас команда находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции с 115 очками. «Автомобилист» за текущий сезон набрал 87 очков и сейчас находится на третьем месте в Восточной конференции.

9 января хоккеисты «Спартака» обыграли нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:2.