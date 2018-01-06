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«Спартак» близок к покупке защитника «Сантоса» Вериссимо

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Фото: Global Look Press/Ricardo Moreira
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«Спартак» сегодня может подписать контракт с бразильским защитником «Сантоса» Лукасом Вериссимо. Трансфер обойдется российскому клубу в €6 млн.

Переговоры между клубами уже прошли, пока стороны не могут договориться по размеру бонуса от последующей продажи футболиста, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

В частности, «Спартак» готов предложить «Сантосу» бонус от перепродажи в размере 10%, однако бразильская команда настаивает на 20%.

Ожидается, что сегодня президент «Сантоса» Жозе Карлос Перес встретится с комитетом по управлению клуба. Если предложение «Спартака» устроит членов комитета, сделка будет завершена в субботу, 6 января.

Контракт Лукаса Вериссимо с «Сантосом» действует до июля 2022 года. За основную команду он начала выступать с 2015 года.

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