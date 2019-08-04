Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»
Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 1:1. Автогол на счету защитника «Зенита» Дугласа Сантоса (80-я минута). Счет сравнял Артем Дзюба (90+1).
На матче работала система видеопомощи арбитрам (VAR). После забитого Дзюбой мяча судья Алексей Еськов принял решение засчитать гол, передает «Газета.ру».
В РПЛ дебютировал полузащитник «Зенита» Малком. Он вышел на замену вместо Алексея Сутормина на 72-й минуте встречи.
2 августа бразильский футболист перешел из «Барселоны» в «Зенит». Сумма трансфера составила €40 млн.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Краснодар» занимает пятое место с семью очками.
Ранее «Спартак» дома сыграл вничью с «Динамо» со счетом 0:0 в столичном дерби в рамках четвертого тура РПЛ.