Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 1:1. Автогол на счету защитника «Зенита» Дугласа Сантоса (80-я минута). Счет сравнял Артем Дзюба (90+1).

На матче работала система видеопомощи арбитрам (VAR). После забитого Дзюбой мяча судья Алексей Еськов принял решение засчитать гол, передает «Газета.ру».

В РПЛ дебютировал полузащитник «Зенита» Малком. Он вышел на замену вместо Алексея Сутормина на 72-й минуте встречи.

2 августа бразильский футболист перешел из «Барселоны» в «Зенит». Сумма трансфера составила €40 млн.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Краснодар» занимает пятое место с семью очками.

Ранее «Спартак» дома сыграл вничью с «Динамо» со счетом 0:0 в столичном дерби в рамках четвертого тура РПЛ.