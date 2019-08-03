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Сын экс-футболиста «Барселоны» перешел в «Спартак»

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Нападающий шведского «Норрчепинга» Джордан Ларссон, сын экс-футболиста сборной Швеции и «Барселоны» Хенрика Ларссона, перешел в московский «Спартак».

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Как сообщается на сайте столичного клуба, Ларссон будет выступать под 23-м номером. Срок контракта и условия сделки не уточняются, передает «Газета.ру».

Джордан Ларссон — в текущем сезоне Джордан Ларссон провел за «Норрчепинг» 16 матчей и забил 11 голов. В составе сборной Швеции игрок провел два матча.

Ранее «Спартак» объявил об аренде немецкого полузащитника Андре Шюррле. Чемпион мира в составе сборной Германии пропустил в последних двух сезонах около 200 дней из-за травм.

2 августа бразильский футболист Малком перешел из «Барселоны» в петербургский «Зенит».

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