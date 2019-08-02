ФК «Ростов» наказали за стычку фанатов «Спартака» с ОМОНом

Футбольный клуб «Ростов» получил условное наказание в виде двух домашних матчей Российской премьер-лиги на нейтральном поле. Такие меры были приняты после беспорядков на матче со «Спартаком», сообщил в пятницу, 2 августа, глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

«За необеспечение принимающей стороной безопасности «Ростов» оштрафован на 650 тыс. рублей. Также клуб обязан провести два домашних матча на нейтральном поле в другом городе условно», — цитирует Григорьянца ТАСС. По его словам, клубу назначен испытательный срок до конца чемпионата России – 2019/20. Если подобная ситуация впредь повторится, к «Ростову» будут применены более серьезные санкции.

В РФС уже ознакомились с решением КДК.

«Мы считаем, что матч был организован с нарушением регламентов безопасности, принимающая сторона допустила серьезные ошибки», — говорится в сообщении пресс-службы союза.

Встреча «Ростова» и «Спартака» состоялась 20 июля на стадионе «Ростов-Арена». По данным «РИА Новости», после завершения игры болельщики московской команды долго не могли покинуть стадион и были блокированы сотрудниками безопасности в подтрибунных помещениях.

Позже в интернете появилось видео, на котором запечатлено, как группа сотрудников правопорядка врывается в толпу фанатов. После этого ФК «Спартак» выразил возмущение действиями полицейских. В областном управлении МВД пояснили, что болельщики «допустили нарушение общественного порядка» и вступили в конфликт со стюардом. Действия полицейских позволили задержать нарушителей и не допустить повторения конфликтной ситуации, отметили в ведомстве.