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В МВД прокомментировали конфликт между ростовским ОМОНом и фанатами

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Фото: twitter.com/Difference (@Differreencee)
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В МВД России по Ростовской области прокомментировали инцидент с участием полицейских и болельщиков ФК «Спартак». Как сообщили в пятницу, 2 августа, в пресс-службе управления, присутствовавшие на матче фанаты «допустили нарушение общественного порядка».

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В полиции изданию «Спорт-Экспресс» пояснили, что болельщики вступили в конфликт со стюардом, обеспечивающим порядок на стадионе. ­

«После проведения спортивного мероприятия сотрудниками полиции совместно с коллегами из Росгвардии правонарушители были задержаны и привлечены к административной ответственности по ст. 20.31 КоАП РФ ­(«Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»)», — отметили в управлении МВД. Таким образом удалось предотвратить развитие конфликтной ситуации.

Ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения болельщиков с ОМОНом.

Инцидент произошел на стадионе «Ростов-Арена» после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», когда между фанатами произошла драка. Как сообщалось 21 июля, московский футбольный клуб «Спартак» выразил возмущение по поводу действий правоохранительных органов.

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