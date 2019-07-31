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ФК «Спартак» проводил Луиса Адриано в «Палмейрас»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал видеоролик, посвященный нападающему Луису Адриано, перешедшему в ФК «Палмейрас». Видео доступно на официальной странице столичного клуба в Twitter.

О переходе 32-летнего бразильского игрока в «Палмейрас» стало известно 30 июля. За «Спартак» Адриано выступал с января 2017 года, в составе красно-белых провел 79 матчей, в которых забил 25 мячей, пишет «Спорт-Экспресс».

«ФК «Спартак-Москва» благодарит игрока за вклад в победы последних лет и желает успехов в новом клубе», — говорится в сообщении на сайте команды.

Луис Адриано в составе столичной команды стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также выиграл Суперкубок России в 2017 году.

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