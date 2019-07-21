Прямой эфир

«Спартак» выразил возмущение по поводу инцидента с фанатами команды

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский футбольный клуб «Спартак» выразил возмущение по поводу действий правоохранительных органов в ходе инцидента после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», когда между фанатами произошла драка. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Месть бившему: против «Зенита» выйдут экс-игроки питерского клуба
Футболисты намерены доказать бывшему клубу свою состоятельность

«Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины», — приводит RT текст заявления, которое спустя некоторое время после публикации было удалено с сайта «Спартака».

Кроме того, столичный клуб обратился к Премьер-лиге с просьбой «предметно разобраться» в случившемся и сделать выводы.

Ранее 21 июля стало известно, что полиция обязала восемь болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» выплатить штрафы за драку после матча с клубом «Ростов». Отмечается, что после проведения спортивного мероприятия сотрудниками полиции совместно с коллегами из Росгвардии были задержаны правонарушители. Их привлекли к административной ответственности по статье 20.31 КоАП («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Один из задержанных фанатов клуба зажег файер на стадионе, другой ударил стюарда головой в лицо, остальные были названы региональным МВД «бунтовщиками».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче Суперкубка
У болельщиков «Ювентуса» изъяли целый арсенал оружия

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017