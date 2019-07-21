«Спартак» выразил возмущение по поводу инцидента с фанатами команды

Московский футбольный клуб «Спартак» выразил возмущение по поводу действий правоохранительных органов в ходе инцидента после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», когда между фанатами произошла драка. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

«Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины», — приводит RT текст заявления, которое спустя некоторое время после публикации было удалено с сайта «Спартака».

Кроме того, столичный клуб обратился к Премьер-лиге с просьбой «предметно разобраться» в случившемся и сделать выводы.

Ранее 21 июля стало известно, что полиция обязала восемь болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» выплатить штрафы за драку после матча с клубом «Ростов». Отмечается, что после проведения спортивного мероприятия сотрудниками полиции совместно с коллегами из Росгвардии были задержаны правонарушители. Их привлекли к административной ответственности по статье 20.31 КоАП («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Один из задержанных фанатов клуба зажег файер на стадионе, другой ударил стюарда головой в лицо, остальные были названы региональным МВД «бунтовщиками».