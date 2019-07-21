Прямой эфир

Восемь болельщиков «Спартака» оштрафовали за драку после игры с «Ростовом»

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция обязала восемь болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» выплатить штрафы за драку после матча с клубом «Ростов». Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в ГУМВД России по Ростовской области в воскресенье, 21 июля.

Месть бившему: против «Зенита» выйдут экс-игроки питерского клуба
Футболисты намерены доказать бывшему клубу свою состоятельность

Встреча прошла накануне, 20 июля, в Ростове-на-Дону и закончилась со счетом 2:2. По информации очевидцев, болельщики московского клуба долго не могли покинуть стадион, а проходы в подтрибунных помещениях были заблокированы сотрудниками безопасности. Часть фанатов «Спартака» попыталась пройти через оцепление. В ответ на их попытки сотрудники полиции использовали дубинки.

В региональном МВД отметили, что болельщики нарушили общественный порядок и спровоцировали конфликт с полицейскими.

«После проведения спортивного мероприятия сотрудниками полиции совместно с коллегами из Росгвардии правонарушители были задержаны и привлечены к административной ответственности по статье 20.31 КоАП («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»)», — заявили в ГУ МВД Ростовской области. По их версии, конфликт начался по вине болельщиков «Спартака».

Один из задержанных фанатов клуба зажег файер на стадионе, другой ударил стюарда головой в лицо, остальные были названы региональным МВД «бунтовщиками».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Алжирские футбольные фанаты повалили статую де Голля на севере Франции
Футболист «Ростова» Резиуан Мирзов перешел в «Спартак»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017