Восемь болельщиков «Спартака» оштрафовали за драку после игры с «Ростовом»

Полиция обязала восемь болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» выплатить штрафы за драку после матча с клубом «Ростов». Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в ГУМВД России по Ростовской области в воскресенье, 21 июля.

Встреча прошла накануне, 20 июля, в Ростове-на-Дону и закончилась со счетом 2:2. По информации очевидцев, болельщики московского клуба долго не могли покинуть стадион, а проходы в подтрибунных помещениях были заблокированы сотрудниками безопасности. Часть фанатов «Спартака» попыталась пройти через оцепление. В ответ на их попытки сотрудники полиции использовали дубинки.

В региональном МВД отметили, что болельщики нарушили общественный порядок и спровоцировали конфликт с полицейскими.

«После проведения спортивного мероприятия сотрудниками полиции совместно с коллегами из Росгвардии правонарушители были задержаны и привлечены к административной ответственности по статье 20.31 КоАП («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»)», — заявили в ГУ МВД Ростовской области. По их версии, конфликт начался по вине болельщиков «Спартака».

Один из задержанных фанатов клуба зажег файер на стадионе, другой ударил стюарда головой в лицо, остальные были названы региональным МВД «бунтовщиками».