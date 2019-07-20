Алжирские футбольные фанаты повалили статую де Голля на севере Франции

Алжирские болельщики, праздновавшие победу сборной своей страны на Кубке африканских наций по футболу, повалили статую первого президента Пятой республики Шарля де Голля в центре коммуны Эврё на севере Франции.

Как сообщает радиостанция France Bleu, несмотря на присутствие отрядов полиции, фанаты смогли повалить статую, оторвав часть бронзовых ботинок.

Отмечается, что монумент был установлен на площади де Голля в Эвре 18 июня этого года.

Мэр города Ги Лефран заявил, что администрация города обратится в прокуратуру, и сообщил, что записи с камер наблюдения на площади будут предоставлены следователям.

Сборная Алжира 19 июля обыграла команду Сенегала со счетом 1:0 и во второй раз в своей истории стала победителем Кубка африканских наций. Ранее футболисты из Алжира добивались подобного результата в 1990 году.

Ранее в субботу сообщалось, что полиция Франции задержала почти 200 алжирских футбольных болельщиков, устроивших беспорядки после победы своей национальной сборной.